Nasconde la cocaina nello spillatore di birra, in manette 57enne a Santa Maria Capua Vetere

Nascondeva cocaina in uno spillatore di birra il 57enne di Santa Maria Capua Vetere che, nella giornata di ieri, 27 maggio 2025, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia.

Il rinvenimento e sequestro della sostanza stupefacente è avvenuto a seguito di una perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione dell’uomo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

La cocaina del perso complessivo di 38 gr . è stata rinvenuta all’interno di uno spillatore per birra accuratamente nascosta tra rifiuti di vario genere, tra cui oggetti in elettronici disuso, adagiati in una vasca in muratura posta in un angolo del terrazzo dell’abitazione.

Allo scopo di eludere il fiuto di unità cinofile specializzate nella ricerca di stupefacenti, eventualmente impiegate, l’uomo aveva posizionato all’interno dello spillatore anche delle cialde di caffè aperte.

All’interno di una cassaforte nascosta nella camera da letto i carabinieri hanno poi rinvenuto e sequestrato la somma in denaro contante pari ad € 6.900,00 mentre, nel borsello dell’arrestato, sono stati trovati e sequestrati ulteriori 400€.

L’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

