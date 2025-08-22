PUBBLICITÀ
Nascondeva droga negli slip, pusher bloccato ad Afragola

Redazione Internapoli
La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal dirigente comandante colonnello Antonio Piricelli, ha dato continuità alle attività svolte nelle settimane precedenti finalizzate a prevenire i fenomeni legati alla Terra dei Fuochi, furti, reati predatori e spaccio di droga. Gli Agenti durante le fasi di controllo in Piazza Gianturco hanno notato un ciclomotore con due persone a bordo che con fare sospetto transitava in zona.

Dopo poco gli stessi si sono fermati nei pressi di un distributore automatico di bevande ubicato in zona. Gli agenti immediatamente li hanno fermati per un controllo di routine ed hanno intimato agli stessi di declinare le proprie generalità. Uno dei due soggetti inizialmente ha iniziato ad opporre resistenza, senza fortuna.

Dalle attività poste in essere è stato accertato che uno dei due aveva nascosti negli slip 9 involucri contenenti sostanze stupefacenti e denaro contante per 330 euro. I due venivano posti in stato di fermo e condotti presso il Comando di Polizia Locale per gli atti consequenziali.

