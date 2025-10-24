PUBBLICITÀ
CronacaCronaca locale

Nascondeva gomme alla marijuana, arrestato 19enne a Napoli

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Gomme alla marijuana nascoste in casa, arrestato 19enne a Napoli
La foto della droga sequestrata
Ieri pomeriggio a Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di droga nonché per detenzione illecita di munizionamento per arma comune da sparo e da guerra.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Martucci, hanno notato il 19enne, scendere dall’auto ed entrare all’interno del cortile di uno stabile. Poco dopo, lo stesso è risalito a bordo dell’auto e alla vista degli agenti ha cercato di fuggire per eludere il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà, il prevenuto trovandolo in possesso di due dosi di marijuana, di 410 euro suddivisi in banconote di vario taglio e della chiave di uno scooter. Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato lo scooter del predetto, rivenendo al suo interno 65 involucri di mariujana per un peso complessivo di circa 178 grammi. Trovate anche gomma alla marijuana, prodotti che è possibile ordinare e acquistare su internet. 

Infine, gli agenti hanno controllato l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto, ben occultato all’interno del suo armadio, 8 cartucce cal. 7,65. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

