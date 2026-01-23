PUBBLICITÀ
Nascondevano droga, 6 fucili e 3 bombe: 3 arresti a Nocera

Il 15 gennaio, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno tratto in arresto tre persone dell‘Agro Nocerino Sarnese, un uomo di 49 anni e due donne rispettivamente di 52 e 22 anni, indagate per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione abusiva di armi e munizioni e detenzione illegale di materiale esplosivo”.

Nello specifico, al termine di una complessa e articolata attività investigativa, i militari dell’Arma hanno rinvenuto nella disponibilità dei tre indagati un ingente quantitativo di droga di diversa natura, nonché materiale vario per il taglio ed il confezionamento, oltre che una cospicua somma di denaro.

Nel corso delle operazioni sono state inoltre sequestrate armi, munizioni ed esplosivi detenuti illegalmente, ovvero 6 fucili, 5 pistole di diverso calibro, munizionamento vario e tre ordigni esplosivi, uno dei quali dotato di sistema di attivazione mediante radiocomando, per la cui messa in sicurezza si è reso necessario l’intervento dell’Aliquota Artificieri e Antisabotaggio del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno.

