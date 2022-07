“Neomelodico, i cantanti della camorra”, un documentario francese sul successo musicale

Neomelodico, les chanteurs de la Camorra è un documentario realizzato dalla produzione francese Brutx per indagare sul genere preferito da molti napoletani. “Per le strade della città, i cantanti di “Neomelodico” sono adorati come semidei. Questo sub-pop è diventato un’industria e soprattutto un business redditizio: la camorra non è mai lontana“, scrivono nella didascalia di presentazione.

I due autori Nicolas Dumond e Raphaël Tresanini hanno realizzato diverse interviste nelle quali hanno cercato di indagare sul fenomeno. Il tentativo della produzione della piattaforma francese è ricostruire i motivi del successo del genere musicale e i legami con il mondo criminale partenopeo.

Il trailer di Neomelodico, les chanteurs de la Camorra

IL PRODUTTORE DEI CANTANTI NEOMELODICI

Dumond e Tresanini hanno intervistato anche Giorgio Mascitelli, produttore discografico di alcuni cantanti neomelodici: “Tutti mi cercano, non è presunzione ma è verità. Secondo me sono il numero 1. Io posso contare 7 artisti, tutti famosi: sono il re dei produttori. Io sono un ragazzo pulito, incensurato, non ho nemmeno una multa. Quando mi vengono a dire figlio del boss, mi voglio etichettare così. Non mi vogliono etichettare come il più grande produttore di Napoli. Non ho mai avuto legami con soggetti della camorra: non posso negare che sono andato a casa dei camorristi a cantare e alle loro feste. Ma tutto questo lo sapevo quando ci arrivavo, non prima“. Link dell’intervista.

Sono stati intervistati anche i giornalisti Simone Di Meo e Arnaldo Capezzuto. “Mascitelli è un cognome che coincide anche con un clan. Giorgio Mascitelli ha una sua società discografica, però i dubbi sono tanti. L’appartenenza ha un peso specifico sui territori“, dichiara Capezzuto.