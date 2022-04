Neonata rischia la vita in volo, corsa delle ambulanze al Santobono dopo l’atterraggio

Ieri sera alle ore 22 la torre di controllo di Napoli Capodichino ha ricevuto una chiamata da un volo in atterraggio. Il comandante del velivolo ha mandato un messaggio perentorio: “Abbiamo neonata a bordo in difficoltà respiratoria!”. Immediatamente è partita la catena dei soccorsi della Centrale operativa 118 di Napoli che in una manciata di minuti ha fatto trovare sulla pista di Napoli ben 2 ambulanze, tra le quali lo STEN del Santobono.

“La neonata, da quanto emerso nata prematura ,viene stabilizzata e trasportata d’urgenza al Santobono! Complimenti alla COT Napoli 1. Allo STEN DEL Santobono. Alla postazione 118 interna dell’aeroporto. Ore 9:12 Aggiornamento dal Santobono di Napoli: la bimba sta bene deve effettuare solo controlli di routine”, questo il post pubblicato dalla pagina Nessuno tocchi Ippocrate.

L’ALTRA DENUNCIA DELL’ASSOCIAZIONE

Il comunicato di Nessuno Tocchi Ippocrate: “Ci giunge notizia che una aggressione a carico di una infermiera ed una guardia giurata è avvenuta nelle scorse ore presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Dalle prime ricostruzioni pare ci sia stato un alterco tra una guardia giurata ed un paziente, in pochi secondi il diverbio si è trasformato in una vera e propria scazzottata degna dei migliori film di Bud Spencer e Terence Hill. Nel vortice dei pugni ci ha rimesso una povera infermiera di passaggio che ha avuto un dritto in pieno volto, con il volto tumefatto l’infermiera si referta e torna a casa! Si alza il tasso di aggressione a carico delle donne e questo dato ci sconvolge oltremodo, persino nella malavita il codice d’onore prevede l’immunità di donne e bambini…..questi energumeni sono di gran lunga peggio delle varie Mafie…..innescano risse all’interno dei nosocomi …..sono il vero e proprio “percolato della società”, ha scritto lunedì il dottor Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione NTI.