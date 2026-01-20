PUBBLICITÀ
Neonato in pericolo di vita, volo sanitario d’urgenza da Lamezia al Santobono

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Volo sanitario d’urgenza per un neonato di appena un mese di vita, trasportato nel pomeriggio da Lamezia Terme a Napoli-Capodichino a bordo di un velivolo G650 del 31° Stormo di Ciampino dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, era ricoverato all’Ospedale Dulbecco di Catanzaro e necessitava di un trasferimento urgente all’Ospedale Santobono di Napoli.

Il volo è stato attivato su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, reparto pronto a intervenire per questo tipo di missioni. Dopo aver completato le procedure di imbarco e preparazione, il G650 è decollato da Ciampino nelle prime ore del pomeriggio per raggiungere l’aeroporto di Lamezia Terme, dove ha imbarcato il piccolo paziente a bordo con l’ausilio di un’apposita culla termica e sotto l’assistenza di un’equipe medica specializzata.

Subito dopo, il velivolo ha fatto rotta verso Napoli-Capodichino, dove è atterrato poco dopo le ore 16:00. Da lì il neonato è stato trasferito in ambulanza all’Ospedale Santobono per il ricovero.

