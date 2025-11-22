Neres a SKY: “Vittoria importante, ma non possiamo fermarci”

PUBBLICITÀ

Il grande protagonista di Napoli-Atalanta è David Neres. L’esterno brasiliano grazie alla sua doppietta nella prima frazione di gioco stende i bergamaschi di mister Raffaele Palladino.

Neres: “Vittoria importante, vorrei essere in campo ovunque”

“Questa è una vittoria importante come le altre, dobbiamo continuare su questa strada e tra pochi giorni abbiamo un’altra sfida importantissima. Non possiamo fermarci, ma guardare avanti”. Queste le parole a caldo di Neres, ai microfoni di SKY al termine della sfida contro l’Atalanta.

Neres ha poi affermato: “Se sono più vicino alla porta è più facile segnare. Sulla fascia puoi fare assist ma a me piace giocare ovunque. Voglio solo essere in campo, ovunque”. L’attaccante brasiliano autore delle sue prime reti stagionali, si dice soddisfatto della gara disputata.