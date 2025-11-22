PUBBLICITÀ
HomeSportNeres e Lang stappano Napoli-Atalanta: 3-0 per gli azzurri a fine primo...
Sport

Neres e Lang stappano Napoli-Atalanta: 3-0 per gli azzurri a fine primo tempo

Pasquale D' Ambrosio
Di Pasquale D' Ambrosio
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Si è concluso il primo tempo di Napoli-Atalanta. Gli azzurri dominano la prima frazione di gioco grazie alla doppietta di uno straripante David Neres, e la rete dell’olandese Lang.

La prima rete stagionale di David Neres

Il match, iniziato con ritmi bassi, si sblocca al 17esimo minuto di gioco grazie a Neres. L’esterno ne approfitta dell’ottima palla datagli in profondità da Rasmus Hojlund, brucia sul passo il giovane Ahanor e si lancia verso la porta infilando la palla alle spalle di Carnesecchi con un mancino di precisione.

PUBBLICITÀ

Si tratta del primo gol stagionale per il brasiliano, in un momento assai importante e delicato per gli azzurri che erano a secco di reti da ben 4 gare consecutive.   

Al 38esimo minuto di gioco, Neres firma il raddoppio, con un sinistro incrociato su assist dello scozzese McTominay.

Al 45esimo minuto di gioco c’è spazio per il tris di Noa Lang, grazie ad un colpo di testa su assist di Capitan Di Lorenzo. Si tratta della prima rete stagionale anche per l’esterno arrivato questa estate dal PSV.

PUBBLICITÀ
Pasquale D' Ambrosio
Pasquale D' Ambrosio

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati