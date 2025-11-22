Neres e Lang stappano Napoli-Atalanta: 3-0 per gli azzurri a fine primo tempo

Si è concluso il primo tempo di Napoli-Atalanta. Gli azzurri dominano la prima frazione di gioco grazie alla doppietta di uno straripante David Neres, e la rete dell’olandese Lang.
La prima rete stagionale di David Neres
Il match, iniziato con ritmi bassi, si sblocca al 17esimo minuto di gioco grazie a Neres. L’esterno ne approfitta dell’ottima palla datagli in profondità da Rasmus Hojlund, brucia sul passo il giovane Ahanor e si lancia verso la porta infilando la palla alle spalle di Carnesecchi con un mancino di precisione.
Si tratta del primo gol stagionale per il brasiliano, in un momento assai importante e delicato per gli azzurri che erano a secco di reti da ben 4 gare consecutive.
Al 38esimo minuto di gioco, Neres firma il raddoppio, con un sinistro incrociato su assist dello scozzese McTominay.
Al 45esimo minuto di gioco c’è spazio per il tris di Noa Lang, grazie ad un colpo di testa su assist di Capitan Di Lorenzo. Si tratta della prima rete stagionale anche per l’esterno arrivato questa estate dal PSV.