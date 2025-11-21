“Nessun incidente, suo marito è stato ucciso” le rivelazioni choc della finta sensitiva a Napoli

PUBBLICITÀ

Figura un caso piuttosto inquietante tra gli episodi documentati nella denuncia presentata alla Procura di Napoli da cinque donne le quali riferiscono di essere state raggirate da una sedicente sensitiva che spillava i loro soldi, attraverso donazioni digitali, sostenendo di poterle mettere in contatto con i congiunti defunti.

In una delle dirette social su cui si svolgevano le sedute spiritiche, la sensitiva avrebbe affermato di essere in connessione con l’anima di un defunto che le aveva confidato di non essere morto in un incidente stradale ma a causa di un omicidio legato a un presunto regolamento di conti.

La parente che le aveva chiesto il contatto, anche lei collegata nella live, quando ha appreso la falsa rivelazione è rimasta visibilmente sconvolta da quelle affermazioni. Gli episodi raccolti nella denuncia (in questo caso c’è anche una registrazione della live) evidenziano un modus operandi fatto di pressioni psicologiche, umiliazioni pubbliche e richieste di donazioni come condizione per mantenere la live aperta e continuare ad accogliere presunti “contatti con le anime”.

A denunciare alla Procura di Napoli la sedicente medium sono state cinque donne che si sono avvalse dell’assistenza dell’avvocato Sergio Pisani e dell’associazione “La Battaglia di Andrea”, ma il numero delle persone che hanno vissuto analoghe esperienze, sempre dalla stessa sedicente sensitiva, sta aumentando.