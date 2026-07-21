Nessuno va al compleanno della figlia, la mamma invita tutto il paese alla festa

Poteva essere un compleanno da dimenticare, ma si è trasformato in un pomeriggio meraviglioso. È successo a Cody, cittadina di 10mila abitanti nel Wyoming, dove la piccola Chloe O’Donnell rischiava di festeggiare da sola. Tutti e 15 i suoi piccoli invitati — nuovi compagni conosciuti dopo il recente trasferimento della famiglia — avevano infatti disdetto all’ultimo momento, complici anche le calde temperature estive.
Con il parco addobbato, la torta pronta e zero invitati all’orizzonte, la mamma della bimba di 7 anni, Melanie, ha lanciato un accorato appello sul gruppo Facebook locale. La risposta della comunità è stata sorprendente: Oltre 150 residenti si sono presentati al Mentock Park per fare gli auguri alla bambina. Molti partecipanti sono arrivati carichi di regali per Chloe. “Veniamo da una città più grande e una cosa del genere non sarebbe mai successa” ha raccontato Melanie, sottolineando come gli invitati, pur essendo perfetti sconosciuti, abbiano festeggiato come vecchi amici di sempre come riportato da Agi.it