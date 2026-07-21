Nessuno va al compleanno della figlia, la mamma invita tutto il paese alla festa

PUBBLICITÀ

Poteva essere un compleanno da dimenticare, ma si è trasformato in un pomeriggio meraviglioso. È successo a Cody, cittadina di 10mila abitanti nel Wyoming, dove la piccola Chloe O’Donnell rischiava di festeggiare da sola. Tutti e 15 i suoi piccoli invitati — nuovi compagni conosciuti dopo il recente trasferimento della famiglia — avevano infatti disdetto all’ultimo momento, complici anche le calde temperature estive.

Con il parco addobbato, la torta pronta e zero invitati all’orizzonte, la mamma della bimba di 7 anni, Melanie, ha lanciato un accorato appello sul gruppo Facebook locale. La risposta della comunità è stata sorprendente: Oltre 150 residenti si sono presentati al Mentock Park per fare gli auguri alla bambina. Molti partecipanti sono arrivati carichi di regali per Chloe. “Veniamo da una città più grande e una cosa del genere non sarebbe mai successa” ha raccontato Melanie, sottolineando come gli invitati, pur essendo perfetti sconosciuti, abbiano festeggiato come vecchi amici di sempre come riportato da Agi.it

PUBBLICITÀ