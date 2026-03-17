Niente musica al 41 bis, lettore cd negato al boss di Cosa Nostra

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La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di Salvatore Madonia di acquistare e utilizzare un lettore di cd disc nella propria cella del carcere di Bancali a Sassari.

Alla base della decisione dei giudici della Suprema Corte c’è la carenza di personale della polizia penitenziaria. Come riporta la Nuova Sardegna, si tratta di una condizione ritenuta incompatibile con l’esigenza di garantire i controlli richiesti sui detenuti sottoposti al regime di 41-bis. In un primo momento la direzione dell’istituto penitenziario aveva negato al boss di Cosa Nostra l’autorizzazione all’acquisto e all’uso del lettore cd.

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Il detenuto aveva però impugnato quel provvedimento e il Tribunale di sorveglianza gli aveva dato ragione. La vicenda è poi arrivata in Cassazione, che ha accolto il ricorso presentato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal ministero della Giustizia: annullata la decisione del Tribunale che imponeva al carcere di autorizzare il dispositivo.