Avventura al Galatasaray già finita per Noa Lang? L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulla situazione dell’esterno olandese, di proprietà del Napoli attualmente in prestito al club turco, reduce da un intervento alla mano dopo il grave infortunio subito.
Noa Lang torna a Napoli, decisione presa dopo il grave infortunio in Champions
Ecco quanto riportato dal quotidiano partenopeo in edicola: “La stagione resta a rischio, così mettendo in secondo piano anche la questione riscatto dal Napoli a fine stagione. A proposito di Napoli: Lang passerà parte della convalescenza in città, dove ancora ha mantenuto una base fissa visto che non è stato ceduto in Turchia a titolo definitivo (la moglie è tornata spesso a Napoli in queste settimane, in compagnia delle altre mogli del gruppo azzurro). Chissà che questo non possa anche incidere sul prossimo mercato estivo, con l’olandese che non ha mai negato la volontà di proseguire in azzurro”.
Infortunio choc per Lang, sbatte contro i cartelloni a bordo campo e si trancia il dito