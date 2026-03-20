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Noa Lang torna a Napoli, decisione presa dopo il grave infortunio in Champions

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Noa Lang torna a Napoli, decisione presa dopo il grave infortunio in Champions
Noa Lang torna a Napoli, decisione presa dopo il grave infortunio in Champions
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Avventura al Galatasaray già finita per Noa Lang? L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulla situazione dell’esterno olandese, di proprietà del Napoli attualmente in prestito al club turco, reduce da un intervento alla mano dopo il grave infortunio subito.

Noa Lang torna a Napoli, decisione presa dopo il grave infortunio in Champions

Ecco quanto riportato dal quotidiano partenopeo in edicola: “La stagione resta a rischio, così mettendo in secondo piano anche la questione riscatto dal Napoli a fine stagione. A proposito di Napoli: Lang passerà parte della convalescenza in città, dove ancora ha mantenuto una base fissa visto che non è stato ceduto in Turchia a titolo definitivo (la moglie è tornata spesso a Napoli in queste settimane, in compagnia delle altre mogli del gruppo azzurro). Chissà che questo non possa anche incidere sul prossimo mercato estivo, con l’olandese che non ha mai negato la volontà di proseguire in azzurro”.

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Nicola Avolio
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Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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