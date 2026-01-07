PUBBLICITÀ
HomeCronacaNocera Inferiore, cavallo muore durante la sfilata del corteo storico ma la...
CronacaCronaca locale

Nocera Inferiore, cavallo muore durante la sfilata del corteo storico ma la manifestazione prosegue

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Nocera Inferiore, cavallo muore durante la sfilata del corteo storico ma la manifestazione prosegue
Nocera Inferiore, cavallo muore durante la sfilata del corteo storico ma la manifestazione prosegue
PUBBLICITÀ

Un cavallo si è accasciato ed è stramazzato al suolo in pieno centro cittadino mentre trainava una carrozza durante lo storico corteo della Cavalcata dei Re Magi che si inscena alla vigilia dell’Epifania a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. L’episodio, che ha sollevato l’indignazione dei presenti anche per la prosecuzione della manifestazione nonostante il decesso, è stato segnalato da un testimone al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli:

“Quanto accaduto a Nocera Inferiore è uno sconcertante esempio di insensibilità umana che richiede risposte chiare e una presa di posizione netta circa l’inopportuno l’utilizzo di animali nelle manifestazioni pubbliche. Servono controlli severi sulle condizioni che spesso sono incompatibili con il loro benessere. Come in occasione della Cavalcata dei Re Magi, con condizioni atmosferiche avverse, l’asfalto reso viscido dalla pioggia, il traffico urbano in aggiunta allo sforzo fisico di trainare la carrozza. E’ mancato quel principio di precauzione e di umanità che non dovrebbe mai essere ignorato quando si espongono degli animali a pericoli evidenti e prevedibili. Bene il richiamo alle tradizioni storiche ma non a spese di chi non può difendersi”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli il deputato di Alleanza Verdi Sinistra che ha ricevuto la segnalazione.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati