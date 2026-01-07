Nocera Inferiore, cavallo muore durante la sfilata del corteo storico ma la manifestazione prosegue

PUBBLICITÀ

Un cavallo si è accasciato ed è stramazzato al suolo in pieno centro cittadino mentre trainava una carrozza durante lo storico corteo della Cavalcata dei Re Magi che si inscena alla vigilia dell’Epifania a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. L’episodio, che ha sollevato l’indignazione dei presenti anche per la prosecuzione della manifestazione nonostante il decesso, è stato segnalato da un testimone al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli:

“Quanto accaduto a Nocera Inferiore è uno sconcertante esempio di insensibilità umana che richiede risposte chiare e una presa di posizione netta circa l’inopportuno l’utilizzo di animali nelle manifestazioni pubbliche. Servono controlli severi sulle condizioni che spesso sono incompatibili con il loro benessere. Come in occasione della Cavalcata dei Re Magi, con condizioni atmosferiche avverse, l’asfalto reso viscido dalla pioggia, il traffico urbano in aggiunta allo sforzo fisico di trainare la carrozza. E’ mancato quel principio di precauzione e di umanità che non dovrebbe mai essere ignorato quando si espongono degli animali a pericoli evidenti e prevedibili. Bene il richiamo alle tradizioni storiche ma non a spese di chi non può difendersi”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli il deputato di Alleanza Verdi Sinistra che ha ricevuto la segnalazione.

