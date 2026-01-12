PUBBLICITÀ
Non c'è pace per Meret, distorsione alla spalla sinistra per il portiere
Non c’è pace per Meret, distorsione alla spalla sinistra per il portiere

Nicola Avolio
La sfortuna continua ad albergare in casa Napoli e sul cielo di Castel Volturno. Alex Meret ha infatti rimediato, nel corso dell’allenamento odierno, un trauma distorsivo alla spalla sinistra.

Il portiere era, tra l’altro, fresco di rientro tra i convocati dopo la frattura del secondo metatarso del piede destro prima del match di andata tra Napoli e Inter.

A comunicarlo, la SSC Napoli attraverso i propri canali ufficiali.

