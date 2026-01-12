Non c’è pace per Meret, distorsione alla spalla sinistra per il portiere

La sfortuna continua ad albergare in casa Napoli e sul cielo di Castel Volturno. Alex Meret ha infatti rimediato, nel corso dell’allenamento odierno, un trauma distorsivo alla spalla sinistra.
Il portiere era, tra l’altro, fresco di rientro tra i convocati dopo la frattura del secondo metatarso del piede destro prima del match di andata tra Napoli e Inter.
A comunicarlo, la SSC Napoli attraverso i propri canali ufficiali.
