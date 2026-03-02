“Non potete fumare”, guardia giurata picchiata da 2 ragazzi di Napoli e Caserta

PUBBLICITÀ

Domenica i militari della Stazione Carabinieri di Gricignano di Aversa, al termine delle immediate indagini, hanno deferito in stato di libertà due giovani, un 24enne del casertano e un 21enne del napoletano, ritenuti responsabili di lesioni personali.

Gli accertamenti, eseguiti anche attraverso l’acquisizione dei filmati estratti dalle telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei presenti, hanno consentito di ricostruire quanto avvenuto nella serata del 22 febbraio scorso presso il McDonald’s di Carinaro, dove una guardia giurata in servizio di vigilanza aveva invitato i due a non fumare all’interno dei locali, in quanto vigeva espresso divieto.

All’invito, i due avrebbero reagito con violenza, aggredendo fisicamente l’addetto alla sicurezza e provocandogli lesioni personali. L’uomo è stato successivamente medicato presso l’Ospedale civile di Aversa, dove gli sono stati refertati 25 giorni di prognosi. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno permesso di identificare i presunti responsabili, entrambi denunciati all’Autorità Giudiziaria, informata dalla Stazione procedente, che valuterà le ulteriori determinazioni del caso