Non si ferma all’alt e si schianta contro un’auto, arrestato 16enne a Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 16enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Padova, hanno notato uno scooter il cui conducente stava percorrendo la strada a forte velocità. In quei frangenti, l’uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, dopo aver imboccato via Nazionale ed aver impattato contro un’auto in transito, ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi.

Tuttavia, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 11 involucri di marijuana, 9 involucri di hashish, 26 di cocaina, 24 di crack e di 140 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tal motivo, l’indagato è stato tratto inarresto dal personale operante.

Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

