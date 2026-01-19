PUBBLICITÀ

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione.

Lo stesso è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi all’alcol test.

Non si ferma all’alt e tenta di investire un agente, arrestato 29enne a Napoli

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Camillo De Meis, hanno notato un’auto in sosta con un uomo a bordo che, alla loro vista, ha speronato la volante tentando di darsi alla fuga nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, imboccando un vicolo cieco in via Paul Cezanne, vistosi braccato, ha effettuato una retromarcia impattando contro la volante del Commissariato Ponticelli giunta in supporto.

In quei frangenti, il guidatore, dopo aver tentato di investire uno degli operatori sceso dall’auto di servizio, ha tentato nuovamente la fuga finché non ha impattato contro un muretto.

I poliziotti, lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato. In quei frangenti, il prevenuto ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.