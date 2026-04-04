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“Non usate alcol etilico”, l’appello dei medici del Cardarelli in vista della brace di Pasquetta

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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"Non usate alcol etilico", l'appello dei medici del Cardarelli in vista della brace di Pasquetta
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“È assolutamente sconsigliato usare l’alcool etilico per accendere barbecue alle grigliate di Pasqua e Pasquetta. In qualsiasi modo. Non va per niente adoperato, ci sono alternative molto più pratiche e sicure. Non è soltanto il ritorno di fiamma a procurare incidenti, anche i vapori che si sollevano intorno alle braci sono micidiali. L’indice di infiammabilità è molto alto nel caso di alcool e maneggiarlo con tessuti sintetici procura danni spesso irreversibili. Il 55% dei ricoverati in Terapia Intensiva Grandi Ustionati è in ospedale per ustioni da alcool”.

È l’appello dei medici dell’ospedale Cardarelli di Napoli che come ogni anno cerca di far conoscere alla popolazione i rischi legati all’uso improprio di alcool per alimentare fiamme e accendere fuochi, provocando gravi ustioni, spesso letali, a causa del ritorno di fiamma che può far esplodere la bottiglia o provocare fiammate improvvise e incontrollabili.

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Per fare in modo che il messaggio arrivi il più possibile ai giovani e a tutti coloro che hanno in programma di festeggiare la Pasqua in famiglia o tra amici accendendo braci, il Cardarelli ha chiesto al comico Vincenzo Comunale, inserito dalla rivista Forbes Italia tra i 100 giovani italiani under 30 che stanno cambiando il mondo per la sezione intrattenimento, di realizzare un video appello per i social dell’ospedale.

“A Pasquetta la gente si ustiona, si fa male, perché si usa l’alcool per accendere meglio la brace, per fare prima, ma è una stupidaggine”, dice Comunale. “Non lo fate, vi fate male e andate a finire al Cardarelli, che è l’ospedale che mi ha chiesto di fare questo video per sensibilizzarvi su questa cosa…”, conclude.

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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