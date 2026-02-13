Non vuole a rinunciare alle Olimpiadi, latitante catturato dopo 16 anni

PUBBLICITÀ

Un latitante slovacco 44enne, ricercato da 16 anni, è stato bloccato a Milano dove era venuto per tifare la sua nazionale di hockey su ghiaccio impegnata nelle Olimpiadi invernali.

L’uomo risultava colpito da ordine di cattura emesso dal Tribunale di Bolzano nel 2010 per furti in esercizi commerciali. I carabinieri lo hanno rintracciato dopo un alert pervenuto da una struttura ricettiva in zona Baggio: deve scontare 11 mesi e 7 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. È stato accompagnato presso la casa circondariale di San Vittore.