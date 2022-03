Tragedia senza fine in Sicilia, nonno investe e uccide il nipotino di 2 anni

Tragedia ieri sera nell’isola di Favignana, nell’arcipelago delle Egadi in Sicilia, dove un bambino di 2 anni, Libero, è morto dopo che è il nonno l’ha accidentalmente investito. L’uomo, 75 anni, ha effettuato una retromarcia nel cortile dell’abitazione del figlio e non si è accorto della presenza del nipote, il piccolo Libero, investendolo. Secondo una prima ricostruzione il bambino sarebbe sfuggito al padre da dentro casa, per correre incontro al nonno. L’anziano, però, in quel momento stava facendo manovra con il suo furgoncino.

Il piccolo è deceduto poco dopo, a causa delle ferite riporate, al presidio ospedaliero dell’isola delle Egadi. L’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio per l’accaduto. La Procura di Trapani ha avviato un’ inchiesta per omicidio colposo, ma ha deciso di non sottoporre il corpicino del bambino ad autopsia. Il corpo, dunque, verrà restituito ai genitori.