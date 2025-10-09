Norton-Cuffy ha impressionato il Napoli, può essere lui il vice Di Lorenzo

PUBBLICITÀ

Il calciomercato è ormai concluso da un pezzo, ma il Napoli è sempre vigile su eventuali opportunità che posso nascere. Gli azzurri monitorano varie situazioni, per tentare di rinforzare la rosa in vista di un gennaio che vedrà tra le tante l’assenza di Anguissa impegnato in Coppa d’Africa.

Napoli: Norton-Cuffy tra le ipotesi per il futuro

La rosa azzurra è tra quelle con l’età media più alte del campionato. L’obiettivo di Manna e dei suoi collaboratori è quello di cercare giovani talenti, per il futuro del club così da poterli far crescere alle spalle dei veterani. Tra i nomi più interessanti nel panorama calcistico italiano spicca Brooke Norton-Cuffy, terzino destro del Genoa. Il giovane calciatore, classe 2004 è già nel giro della Nazionale under 21 inglese e mira a raggiungere i livelli più alti possibili. In questa sua seconda stagione in Liguria, si sta consacrando tanto da essere ormai nel mirino di tutte le big italiane che nei prossimi mesi proveranno ad affondare il colpo.

PUBBLICITÀ

Come riportato dall’esperto giornalista di mercato, Nicolò Schira, il Napoli ha messo nel mirino il giovane inglese. Oltre agli azzurri, anche la Juventus sta monitorando la situazione e Schira ha ricordato come l’Arsenal, club in cui Norton-Cuffy è cresciuto abbia una percentuale sulla sua futura rivendita.

Per gli azzurri sarebbe un giusto investimento: crescere alle spalle di capitan Di Lorenzo

Il Napoli sulla catena di destra ha l’inamovibile Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro, ha però 32 anni ed ha bisogno di tanto in tanto di poter rifiatare. Sono anni che il Napoli non ha un terzino destro all’altezza, da permettere a Di Lorenzo qualche turno di riposo, e l’eventuale acquisto di Norton-Cuffy sarebbe l’ideale. Il ragazzo è un giovane, ha 21 anni e già una discreta esperienza con i club. Tra le sue doti migliori vanta di una gran velocità e una buona gamba che gli permette di spingere e crossare per le punte in aria di rigore. Napoli potrebbe essere per lui il luogo ideale dove crescere alle spalle dell’esperto Di Lorenzo, senza troppe pressioni e aspettative.