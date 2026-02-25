PUBBLICITÀ
Notte di follia tra Napoli e Villaricca, minorenni con armi in auto e in fuga a 150 km/h

Nicola Avolio
Ultima modifica:
Minorenni incontrollati. E’ questo il fenomeno che traspare durante i controlli dei carabinieri.  Due vicende con protagonisti bambini poco più che ragazzini che rischiano inconsapevolmente la vita in azioni penali lontane dalle innocenti bravate.

Sono le 23, almeno due ragazzini e un inseguimento durato 30 minuti. Siamo a Napoli e i carabinieri della compagnia Napoli Stella intimano l’Alt a una Fiat Panda. A bordo 3 persone. L’auto si ferma e parte l’inseguimento. Una corsa ad alta velocità. Manovre pericolose spesso fatte contromano. Rotonde tagliate a guardrail più volte abbattuti: chi guida va veloce e non è esperto.

La fuga termina dopo 30 minuti nella cittadina a nord della provincia di Napoli di Villaricca. I 3 scendono dall’auto e tentano di scappare a piedi. Due di questi vengono fermati con non poche difficoltà. I fermati sono due minorenni napoletani di 14 e 15 anni. Nell’auto un coltello e una mazza da baseball. I ragazzini sono stati arrestati e su disposizione delle procura per i minorenni di Napoli sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. “Mamma non lo sa” dirà il figlio della proprietaria dell’utilitaria.

Nelle stesse ore e più o meno nelle stessa zona i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella intimano l’Alt a una BMW X6. Il grosso Suv tedesco percorre piazza G. di Vittorio e non si ferma. In auto 5 ragazzini. L’inseguimento – con punte di 150 chilometri orari – termina a corso Secondigliano.

I carabinieri fermano l’auto e a bordo ci sono 6 ragazzini, sono tutti minorenni. Chi guida ha 16 anni mentre gli altri 5 hanno tra i 17 e i 16 anni.
L’autista è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Dirà che l’auto era del padre e che l’aveva presa senza dire nulla. “Papà non lo sa, non glielo dite!”.

Sono stati tutti affidati ai rispettivi genitori.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

