Ennesima notte di piombo a Pianura. Nonostante gli arresti e i sequestri effettuati senza soluzione di continuità dagli uomini del locale commissariato. La stesa, l’ennesima, è avvenuta nel feudo di uno dei clan in lotta per il controllo del quartiere. Gli spari sono avvenuti in via Provinciale Napoli: qui gli uomini della squadra investigativa del locale commissariato (guidato dal dirigente Arturo De Leone, ispettore capo Ernesto Lepre) hanno repertato quattro bossoli calibro 9×21 nei pressi del civico 99. Un raid che avviene a poche ore di distanza dall’arresto di un uomo, trovato con una pistola, in via Evangelista Torricelli (leggi qui l’articolo). Si tratta di un uomo ritenuto vicino ai Calone-Marsicano, gruppo che si contende la gestione delle piazze di spaccio nel quartiere con i Carillo, considerati ‘eredi’ della stagione dei Pesce-Marfella. Il raid di questa notte segue quello di due giorni fa quando i sicari entrarono in azione in via Torricelli esplodendo colpi di pistola contro l’abitazione del ras Vitale Perfetto, considerato vicino ai Carillo.

Pianura è divisa in due

Gli investigatori sanno che il quartiere è criminalmente spaccato in due. Da una parte il gruppo Carillo (erede di quel che resta dei Pesce-Marfella) che da tempo sta cercando di riorganizzarsi e puntare contro i Calone, gruppo che ha preso il posto dei Mele prima dell’incarcerazione dei suoi capi. Si tratterebbe così dell’ennesimo capitolo di una guerra infinita. Proprio Antonio Calone da qualche tempo avrebbe preso le distanza dal suo ex alleato Umberto Loffredo, ras conosciuto nel quartiere con il soprannome di ‘Padre Pio’. Nei mesi precedenti Carillo era invece attribuito come particolarmente vicino al ras Maurizio Legnante ‘o taleban’, elemento di spicco del Rione Traiano. La vicinanza tra i due era interpretata soprattutto in chiave anti-Calone, gruppo egemone nella zona di via Comunale Napoli. Scenario totalmente cambiato nelle ultime settimane con Legnante visto ‘camminare insieme’ ad elementi vicini ad Antonio Calone e Carillo palesemente isolato