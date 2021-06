Non si è fatta attendere la risposta degli uomini del commissariato di Pianura alle recenti tensioni registratesi nel quartiere. Frizioni culminate con l’eclatante stesa della scorsa notte in via Evangelista Torricelli (leggi qui l’articolo). In quell’occasione l’obiettivo era l’abitazione del ras Vitale Perfetto, indicato come reggente del gruppo dei Pesce-Marfella (prima della deflagrazione del clan) e ultimamente vicino ai Carillo.

Gruppo che da tempo è in lotta contro i Calone-Marsicano per il controllo degli affari illeciti nel quartiere. Anche questa volta ad entrare in azione sono stati gli uomini della squadra investigativa del commissariato di Pianura (guidato dal dirigente Arturo De Leone, ispettore capo Ernesto Lepre).

Ieri pomeriggio gli agenti hanno effettuato un controllo in via Evangelista Torricelli presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto, nascosta nella federa di un cuscino in camera da letto, una pistola Beretta con matricola abrasa, una busta con 58 cartucce di vario calibro e un paio di guanti. Rosario Iorio, 37enne napoletano arrestato per detenzione di munizionamento e di arma comune da sparo. L’uomo è indicato come vicino al gruppo Calone.

La situazione criminale nel quartiere: Calone contro Carillo

Gli investigatori sanno che il quartiere è criminalmente spaccato in due. Da una parte il gruppo Carillo (erede di quel che resta dei Pesce-Marfella) che da tempo sta cercando di riorganizzarsi e puntare contro i Calone, gruppo che ha preso il posto dei Mele prima dell’incarcerazione dei suoi capi. Si tratterebbe così dell’ennesimo capitolo di una guerra infinita. Proprio Antonio Calone da qualche tempo avrebbe preso le distanza dal suo ex alleato Umberto Loffredo, ras conosciuto nel quartiere con il soprannome di ‘Padre Pio’. Nei mesi precedenti Carillo era invece attribuito come particolarmente vicino al ras Maurizio Legnante ‘o taleban’, elemento di spicco del Rione Traiano.

La vicinanza tra i due era interpretata soprattutto in chiave anti-Calone, gruppo egemone nella zona di via Comunale Napoli. Scenario totalmente cambiato nelle ultime settimane con Legnante visto ‘camminare insieme’ ad elementi vicini ad Antonio Calone e Carillo palesemente isolato. Resta da capire anche il posizionamento dei gruppi di Pianura rispetto alle tensioni maturate nelle scorse settimane nella vicina Fuorigrotta e culminate con l’omicidio di Antonio Volpe, reggente dei Baratto-Volpe (leggi qui l’articolo).