PUBBLICITÀ
HomeCronacaNotte di paura al Vomero, aggredita e minacciata dalla baby gang dopo...
CronacaCronaca locale

Notte di paura al Vomero, aggredita e minacciata dalla baby gang dopo aver rischiato di essere investita

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Notte di paura al Vomero, aggredita e minacciata dalla baby gang dopo aver rischiato di essere investita
Notte di paura al Vomero, aggredita e minacciata dalla baby gang dopo aver rischiato di essere investita
PUBBLICITÀ

Vomero, via giacinto Gigante, mentre sta attraversando con i suoi due cani, portati a fare la consueta passeggiata notturna, una 37enne viene investita da un giovane in scooter che procede contromano.

La donna cade, i cani scappano, uno si ferma poco lontano, l’altro comincia a correre in direzione di piazza Mazzini. Alla scena assistono alcuni passanti.

PUBBLICITÀ

Il ragazzo alla guida dello scooter invece di aiutare la donna le urla contro con fare minaccioso e aggressivo.

Notte di paura al Vomero, aggredita e minacciata dalla baby gang dopo aver rischiato di essere investita

È circa l’1 di notte. Col cuore in gola, la 37enne pensa solo a recuperare i cani. Fa solo pochi passi e si accorge che quello stesso giovane sta tornando e stavolta non è solo. Con lui ci sono almeno altri due giovani in sella ad un altro scooter.

La donna capisce che deve agire in fretta, corre, riesce a rientrare nel palazzo e a chiudersi il portone alle spalle mentre i ragazzi scendono dai mezzi e sfogano rabbia e violenza contro il portone, danneggiandone parzialmente il vetro.

Sull’episodio sono in corso indagini dei carabinieri, in attesa che la vittima presenti querela. Non si esclude che attraverso le telecamere di zona si possa risalire alle targhe di entrambi i mezzi e identificare chi ne era alla guida.

La signora è riuscita poi a recuperare il cane che era scappato grazie ad un gruppo di persone che lo ha visto correre terrorizzato ed è riuscito a fermarlo.

Indagini in corso da parte dei carabinieri in attesa della querela della vittima.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati