Nuova Famiglia, la verità sulle origini del cartello che fece la guerra alla Nco di Cutolo

PUBBLICITÀ

Nelle quasi 1300 pagine dell’ordinanza eseguita nelle scorse ore dai carabinieri del nucleuo investigativo di Napoli e che ha portato all’esecuzione di 22 ordinanze di custodia cautelare a soggetti orbitanti intorno al clan Liccardi, emergono anche particolari di rilevanza storica sulla nascita della Nuova Famiglia.

Stando alle rivelazioni del collaboratore di giustizia Luigi Giuliano il nome originario del cartello era ben diverso da quello passato agli annali camorristici in virtù della sanguinosa contrapposizione con la Nuova Camorra Organizzata, che negli anni Ottanta mietì centinaia di vittime.

PUBBLICITÀ

La guerra con la Nco coinvolse direttamente anche il clan Licciardi. Proprio per arginare l’espansionismo cutoliano nella città di Napoli, Gennaro Licciardi – colpito personalmente dalla morte del fratello Antonio, ucciso in un agguato attribuito a esponenti della N.C.O. – aderì in qualità di membro del direttivo alla coalizione camorristica denominata Fratellanza Napoletana, promossa e organizzata dal boss Luigi Giuliano.

Con il successivo ingresso, all’interno della Fratellanza, dei gruppi mafiosi attivi nella provincia di Napoli, l’alleanza anticutoliana si ampliò ulteriormente e assunse una nuova denominazione: Nuova Famiglia, destinata a diventare il principale polo di contrapposizione al potere cutoliano negli anni successivi.

I singoli passaggi sono stati ricostruiti ai magistrati dallo stesso Luigi Giuliano, divenuto nel frattempo collaboratore di giustizia. Nei verbali, l’ex boss spiegò in modo dettagliato la genesi e l’evoluzione dell’alleanza anticotoliana.

Nel verbale del 9 ottobre 2002, Giuliano affermava: «Ho già detto che l’elemento scatenante della fase più acuta della guerra con Cutolo fu la morte del fratello di Gennaro “’a scigna”, fatto al quale seguì, come nostra reazione, l’agguato di Porta Capuana di cui ho già parlato. È necessario fare una premessa per comprendere le responsabilità dietro le centinaia di omicidi dei primi anni ’80: non esiste omicidio di quel periodo che non sia stato concordato e voluto da tutti i capi della Cupola della Nuova Famiglia. Ho già spiegato come il gruppo che inizialmente diede vita alla Nuova Fratellanza Napoletana si ampliò progressivamente, includendo altri importanti capi clan anche al di fuori della città.

Così, accanto al nucleo storico, si affiancarono personaggi del calibro di Bardellino, Gionta, Fabbrocino, Iovine, D’Alessandro, Nuvoletta, Foria, Anastasio, Russo e altri ancora. È per questa ragione che, quasi subito, non ci chiamammo più Nuova Fratellanza Napoletana, ma Nuova Famiglia.»

Nel verbale del 2 ottobre 2002, Giuliano aggiungeva una precisazione terminologica:

«Confermo quanto dichiarato l’altra volta e intendo precisare che la denominazione corretta del gruppo originario degli anticotoliani non è Nuova Fratellanza Napoletana, ma Fratellanza Napoletana. Solo successivamente il nome venne sostituito con Nuova Famiglia.»

Infine, nel verbale del 12 febbraio 2003, il collaboratore ricostruiva nel dettaglio la composizione dell’alleanza: «Io e altri capi ci siamo alleati costituendo la cosiddetta “Fratellanza napoletana”, poi divenuta “Nuova Famiglia”, per difenderci da Cutolo e Zaza. In quel periodo, i capi che costituirono la Fratellanza Napoletana siamo stati: io, Antonio Giaccio, Francesco e Giuseppe Mallardo, Gennaro Licciardi, Luigi Vollaro e la sua famiglia, Salvatore Lo Russo e i suoi fratelli, Costantino Sarno, Aniello La Monica, Giovanni Paesano, Ciruzzo ‘o milionario (Di Lauro), Gaetano Bocchetti, Giuseppe Sacco, Giovanni Alfano, Giacomo Cavalcanti e Antonio Porro. Qualche mese dopo entrarono nell’alleanza, come capi, anche Edoardo Contini, Patrizio Bosti, Ciro Mantice e Salvatore Botti. Successivamente, il gruppo divenne la Nuova Famiglia, aggregandosi con i Nuvoletta, i Gionta, i D’Alessandro, Bardellino, Fabbrocino e il suo gruppo. Dopo la costituzione della Fratellanza, iniziò una guerra feroce, con numerosissimi morti, contro la NCO di Cutolo.»