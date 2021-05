Lo straordinario momento di forma del Napoli ha portato la squadra ad un passo dalla qualificazione in Champions League. I partenopei nelle ultime 15 partite hanno ottenuto 36 punti, meglio hanno fatto solo Inter ed Atalanta (entrambe 38 punti). Questo cambia di marcia potrebbe spingere il presidente Aurelio De Laurentiis a confermare Gennaro Gattuso come allenatore del Napoli anche per la prossima stagione.

Napoli, Gennaro Gattuso anche l’anno prossimo?

Difficile la permanenza di Gattuso a Napoli, anche se il presidente del Napoli ha provato a ricucire il rapporto con il suo allenatore. De Laurentiis vuole provare a dare continuità al progetto. La risposta di Gattuso a questo tentativo già dice molto riguardo a ciò che sarà il futuro azzurro e non solo. Al di là del raggiungimento dell’obiettivo Champions League, l’attuale tecnico azzurro sembra già aver scelto il suo destino. L’allenatore calabrese è concentrato per l’ultima di campionato col Verona. Senza la Champions League il suo buon lavoro fatto finora, si perderebbe nel nulla. Entrare tra le prime 4 avrebbe un significato particolare, per il mister sarebbe una rivincita contro la sfiducia dichiarata dal casting aperto da Aurelio De Laurentiis a inizio gennaio, per individuare il sostituto. Da allora, ogni rapporto si è chiuso, i due sono andati avanti in questi mesi quasi senza rivolgersi parola.

Allenatore Napoli, i nomi in lizza

Il patron del Napoli prende tempo. Il nome più probabile in questo momento è Galtier, allenatore del Lille. Il tecnico, nonostante la probabile vittoria in Ligue 1 che manca a Les Dogues da ben 10 anni, si libererà dai francesi il 30 giugno. L’obiettivo di De Laurentiis sarebbe quelli di abbassare il monte ingaggi del Napoli a circa 80 milioni: il francese prenderebbe 2,3 milioni di euro netti. L’altra pista porterebbe a Luciano Spalletti, nome che, nonostante in queste ore si sia raffreddato, rimane sempre nella testa del presidente azzurro. Il tecnico toscano potrebbe arrivare a Napoli in caso di arrivo in Champions. Nonostante l’ingaggio elevato, le parti continuano a trattare,

Il sogno di ADL per gli azzurri

Grande obiettivo di De Laurentiis rimane Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juve, ormai fermo da due anni, è seguito dai bianconeri stessi, Real Madrid e Napoli. L’allenatore toscano vorrebbe rimanere in Italia, un buon progetto potrebbe convincerlo. Il rapporto tra De Laurentiis ed Allegri è sempre stato frequente e di grande stima. La sfida Napoli può essere affascinante.

Molto presto, con la fine del campionato, verrà fuori tutta la verità sul futuro del Napoli. E Aurelio De Laurentiis annuncerà, dopo Napoli-Verona, l’allenatore del club azzurro che sarà in panchina, nella stagione 2021/2022.