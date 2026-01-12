PUBBLICITÀ
Nuovo appuntamento con la storia per il Napoli Basket, centrata la qualificazione in Coppa Italia

Di Nicola Avolio
La Guerri Napoli Basket chiamata ad un nuovo, importantissimo appuntamento con la storia. Dopo la storica vittoria di due anni fa, in finale all’Inalpi Arena di Torino contro l’Olimpia Milano, il roster partenopeo torna tra le otto partecipanti alle Final Eight di Coppa Italia: partecipazione garantita ancor prima di giocare la gara di campionato proprio contro i meneghini, in programma questa sera al PalaBarbuto “Alcott Arena” di Fuorigrotta alle 18:45, complice l’esclusione dalla competizione della Trapani Shark.

A causa dell’esclusione dei siciliani, infatti, tutte le gare disputate finora da questi ultimi sono state annullate, e le avversarie che contro di loro hanno ottenuto i due punti di conseguenza li perderanno. Napoli si classificherà al settimo posto in caso di vittoria contro Milano, ottavo se dovesse invece arrivare la sconfitta.

Questo significherebbe che, in caso di vittoria contro Milano, i partenopei di coach Magro affronteranno la Germani Brescia in febbraio al primo turno: in caso di sconfitta, invece, si affronterebbe la Virtus Bologna. Teatro della competizione sarà, ancora una volta, Torino, che ha visto Napoli trionfare due anni fa e che dovrà vedersela, a questo giro, con Virtus Bologna, Germani Brescia, Olimpia Milano, Derthona Basket, Pallacanestro Trieste, APU Udine e Reyer Venezia.

