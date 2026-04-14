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È morto a Grosseto, all’età di 85 anni, il giornalista napoletano Franco Esposito, per decenni tra le firme più autorevoli del giornalismo sportivo italiano. Inviato e firma di primo piano del Corriere dello Sport e de Il Mattino, ha raccontato lo sport per una vita intera, attraversando epoche, campioni e cambiamenti con uno stile unico e riconoscibile.

Una carriera segnata da un’infinità di reportage e cronache negli stadi, nei palazzetti e nei ring, con una passione profonda e mai nascosta per la boxe, disciplina che ha rappresentato il filo conduttore della sua vita professionale e personale.

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Nuovo lutto nel giornalismo napoletano, addio al decano Franco Esposito

La sua è stata una carriera straordinaria, costruita viaggio dopo viaggio, evento dopo evento. Nel suo percorso professionale ha seguito sei Olimpiadi e cinque Mondiali di calcio, raccontando da vicino alcuni dei momenti più importanti dello sport internazionale.

Tra i tanti incontri che hanno segnato la sua vita professionale, uno su tutti spicca per intensità e continuità: quello con Diego Armando Maradona. Esposito è stato al suo fianco per tutta l’avventura italiana, raccontandone non solo le imprese sportive ma anche il lato umano, con uno sguardo profondo e mai banale.

Il suo stile era inconfondibile: capace di unire il rigore della cronaca alla sensibilità narrativa, riusciva a portare il lettore dentro le storie, restituendo emozioni autentiche e dettagli spesso invisibili agli altri.

La boxe è stata la sua grande passione, il filo rosso che ha attraversato tutta la sua vita. Non solo cronista, ma uomo di sport a tutto tondo, Esposito ha vissuto il pugilato anche in prima persona, portando poi quella conoscenza diretta nelle sue pagine.

I libri e l’ultimo lavoro

Alla sua attività giornalistica ha affiancato una produzione letteraria intensa, con 34 libri pubblicati. Tra questi, uno degli ultimi lavori è “Il cuore è analfabeta”, presentato lo scorso anno al Museo di storia naturale della Maremma nell’ambito di un’iniziativa promossa dalla Mondadori di Grosseto.

Come si legge nella presentazione dell’opera, si tratta di «un viaggio straordinario tra sport, passione e scrittura», capace di intrecciare esperienze professionali e vicende personali in un racconto coinvolgente.

Con la scomparsa di Franco Esposito se ne va un pezzo importante del giornalismo sportivo italiano.

Il cordoglio della SSC Napoli

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Esposito, storica firma del giornalismo italiano”, si legge sul profilo X del club azzurro.