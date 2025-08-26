PUBBLICITÀ
Nuovo raid a Mappatella Beach, turisti russi derubati mentre facevano il bagno

Durante un sopralluogo a Mappatella Beach, il deputato di Alleanza Verdi–Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha raccolto la denuncia di due giovani turisti russi che hanno raccontato di essere stati derubati dei loro averi.

Nuovo raid a Mappatella Beach, turisti russi derubati mentre facevano il bagno

“Ci siamo allontanati per soli 5 minuti per fare un bagno, quando siamo tornati non c’era più nulla”, hanno spiegato alla presenza del deputato. I ladri hanno portato via vestiti, occhiali da sole e la card dell’albergo, fortunatamente i turisti non avevano con sé denaro e cellulari, lasciati previdentemente in camera.

“Da tempo chiediamo l’istituzione di una task force di polizia dedicata, che garantisca sicurezza e presidi sulle spiagge pubbliche di Napoli e nei luoghi di maggiore affollamento e pericolo. Una città a vocazione turistica come la nostra non può offrire ai visitatori lo spettacolo di furti continui in luoghi simbolo, come troppo spesso accade a Mappatella Beach. Nei giorni scorsi un blitz delle forze dell’ordine ha portato alla luce un vero e proprio deposito di merce rubata e attrezzi da scasso nascosti nella parte interdetta della Villa Comunale. Bisogna stare col fiato sul collo dei criminali, assicurando pene certe e contrastando il senso di impunità dilagante. Napoli deve essere una città sicura e accogliente per chi ci vive e per chi viene a visitarla”. Ha dichiarato Borrelli al termine del sopralluogo.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

