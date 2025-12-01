Nuovo raid alla scuola “Salvemini-Rodinò” di Barra, vandali sfondano la porta d’ingresso

PUBBLICITÀ

Il vetro della scuola sfondato con un grosso macigno. È il terzo raid di vandali in pochi giorni all’Istituto Comprensivo I.C.S . 46 Scialoja Cortese Rodinò di Barra, a Napoli est. Questa volta nel mirino dei ladri il plesso Salvemini di via Mastellone.

L’episodio è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Un nuovo atto vandalico: è stata sfondata la porta antipanico con un grosso masso.

A denunciare l’accaduto è Patrizio Gragnano, Consigliere Movimento 5 Stelle della sesta Municipalità: “Questo atto arriva dopo il furto presso il punto lettura di Barra, dove è stata rubata una poltrona acquistata dalle realtà del terzo settore che la gestiscono e diversi atti vandalici in altre scuole. La cadenza di questi eventi diventa preoccupante e occorre intervenire a salvaguardia dell’enorme patrimonio scolastico e di strutture della sesta municipalità”. La scuola Salvemini era stata oggetto di un raid di ladri durante il lungo ponte elettorale per le regionali: rubati colori e giochi dei bimbi.

“Purtroppo – commenta Gragnano – la esiguità di fondi cui siamo dotati dal comune di Napoli ci impedisce di lavorare concretamente alla loro messa in sicurezza. Va aperta una lotta senza quartiere verso chi immagina le strutture pubbliche come luoghi da distruggere e non da difendere. Lasciare aperte le scuole di pomeriggio, fare vivere tutti i luoghi il più possibile è primo passo per poter farli percepire come casa propria. Purtroppo dobbiamo constatare che l’amministrazione, che pure sta intervento, è ancora troppo “lenta” nel dare un segnale sulla sicurezza. Chiederemo un tavolo con l’assessore alla Scuola, Maura Striano e l’assessore alla sicurezza Antonio De Iesu, sul tema della sicurezza scolastica, occorre dare un segnale subito che non può essere il generico impegno di qualcosa che arriverà tra due anni. Mi recherò sul posto per fare un sopralluogo e dare la nostra solidarietà alla preside”.