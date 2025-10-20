Occhio alla truffa dell’sms, così portano via i soldi: nei guai 2 napoletani

PUBBLICITÀ

È stata agganciata con un sms truffa e indotta a effettuare due bonifici per un totale di 9.800 euro, credendo di bloccare un’operazione sospetta sul proprio conto.

La vittima, una 57enne di Montecosaro, è caduta nella trappola di due giovani napoletani di 23 e 22 anni, successivamente individuati e denunciati dai carabinieri per truffa aggravata tramite phishing.

L’episodio risale ad agosto scorso, quando la donna aveva ricevuto un sms apparentemente inviato dalla banca, con un numero da contattare per “bloccare un bonifico non autorizzato”. Presa dal panico, aveva chiamato e, seguendo le istruzioni dell’interlocutore, era stata convinta a effettuare un bonifico.

Il giorno dopo, non vedendo la somma stornata, la 57enne ha richiamato e – sempre su indicazione del falso operatore – ha effettuato un secondo bonifico con la promessa che avrebbe annullato la precedente operazione. In totale, 9.800 euro trasferiti su una Postepay intestata a uno dei truffatori.

Grazie alle indagini telematiche e bancarie, i carabinieri della stazione di Montecosaro sono riusciti a risalire ai responsabili: uno dei due era il titolare della carta su cui sono confluiti i soldi, l’altro lo aveva accompagnato a ritirare il denaro negli uffici postali di Napoli, ricevendo anche una parte della somma sul proprio conto corrente.

Entrambi sono stati denunciati per truffa aggravata.