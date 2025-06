Occupazione case e rivolte in carcere, pene più dure nel decreto Sicurezza

PUBBLICITÀ

Si prevede il reato di ‘occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui’ punibile con il carcere da 2 a 7 anni. Procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile e il reintegro nel possesso. Arriva il nuovo reato di rivolta in carcere e prevede la punibilità con la reclusione da 1 a 5 anni. Punite anche le condotte di resistenza passiva.

Stretta sulle occupazioni abusive delle case, ma anche reato di blocco stradale; norme sui servizi segreti e un giro di vite sulle rivolte in carcere e ancora una stretta sulla cannabis light. Sono alcuni dei punti cardine del decreto sicurezza, un provvedimento di 39 articoli che ha recepito gran parte del ddl in materia risalente al 2023 e che è stato approvato in via definitiva al Senato.

Raddoppio delle spese legali, con tetto fino a 10mila euro, per forze dell’ordine, forze armate o agenti indagati per fatti inerenti al servizio. Gli agenti di PS potranno portare alcune armi senza licenza quando non sono in servizio.

