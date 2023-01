Oggi Lorena sarà operata, non ricorda cos’è successo prima dell’incidente: “Perché mi trovo qui?”

Lorena era andata a casa della sua grande amica Rosita. Quest’ultima, poiché incinta, aveva chiesto una mano all’amica per sbrigare le faccende domestiche. Come spesso accadeva, Lorena si recava a casa dell’amica per scambiare due chiacchiere ed aiutarla. Quel maledetto venerdì qualcosa è andato storto. Lorena, mentre puliva i vetri della finestra, probabilmente ha perso l’equilibrio ed è caduta dal terzo piano. Lo schianto al suolo è stato tremendo.

Immediatamente l’amica ha chiamato i soccorsi. Rosita è sotto choc per l’accaduto, non riesce a spiegarsi come sia potuta accadere una tragedia simile.