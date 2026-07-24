Sostituto Buongiorno, Manna ha chiesto Kim al Bayern: il coreano sarebbe felice di tornare

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La conferenza stampa di Giovanni Manna ha chiarito le idee ai tifosi su quello che sarà il mercato del Napoli in questa sessione. Tante uscite, rivalutazione dei calciatori rientrati dai vari prestiti e occhi attenti a quelle che potranno essere le occasioni, in particolar modo nella seconda metà di agosto. Concetti che aveva già espresso, seppur con altre parole, il presidente Aurelio De Laurentiis ancor prima di ufficializzare l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, con l’unica eccezione del caso Alessandro Buongiorno, scoppiato soltanto al raduno degli azzurri a Castel Volturno.

Proprio l’infortunio del centrale ha sconvolto i piani di Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis che, sollecitati dalle richieste del nuovo allenatore, dovranno trovare sul mercato il sostituto dell’ex Torino, magari di piede sinistro vista la penuria in organico. Il Napoli però non ha intenzione di svenarsi e partecipare ad aste e pertanto pare improbabile che gli azzurri possano inserirsi nella corsa a Oumar Solet, sul quale da tempo ci sono Inter e Juventus. L’Udinese per cedere il francese chiede almeno 30 milioni di euro, cifra che i partenopei non intendono stanziare.

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C’è poi anche un problema di carattere tecnico, in quanto Solet ha dato il meglio in Friuli come braccetto di sinistra in una difesa a tre, mentre Allegri ha in mente di puntare su una linea a quattro, come ai tempi di Luciano Spalletti, quando ad Amir Rrahmani veniva affiancato sul centro-sinistra della difesa Kim Min-jae. Il centrale passato nell’estate del 2023 al Bayern Monaco per 50 milioni di euro potrebbe lasciare la Germania, dopo tre stagioni in cui ha offerto prestazioni non all’altezza di quelle sfoderate in maglia azzurra.

Negli ultimi giorni Giovanni Manna avrebbe preso informazioni sul coreano. Al momento poco più di qualche sondaggio, ma con l’idea di farsi avanti ad agosto inoltrato, magari cercando la formula giusta con i vincitori dell’ultima Bundesliga.

Perché se da una parte Kim Min-jae sarebbe ideale come centrale di sinistra nella difesa a quattro di Allegri, dall’altra il suo ingaggio frena gli entusiasmi. Tra parte fissa e bonus, l’ex Fenerbahçe costa al Bayern Monaco circa 15 milioni di euro lordi all’anno, una cifra che il Napoli non potrebbe mai mettere sul piatto. Manna avrebbe però in mente di presentare un’offerta di prestito per Kim, qualora i tedeschi non riuscissero a venderlo a titolo definitivo in queste settimane.

L’idea sarebbe quella di farlo arrivare a titolo temporaneo a Napoli e fissare una cifra per il riscatto relativamente bassa, considerando la scadenza del contratto al 30 giugno 2028.

Un prestito oneroso potrebbe dunque essere la soluzione giusta, sempre che il Bayern Monaco abbia intenzione di garantire il pagamento di almeno il 50% dell’ingaggio. Da parte sua Kim Min-jae tornerebbe volentieri a Napoli, dove è stato protagonista della cavalcata del terzo scudetto e dove, per sua stessa ammissione, ha lasciato una parte di cuore.