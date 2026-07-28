Montagna da scalare per Mancini, quali sono i primi impegni del nuovo CT dell’Italia

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Roberto Mancini ha tante sfide da affrontare col ritorno sulla panchina della Nazionale Italiana di calcio.Il tecnico nato a Jesi, torna in azzurro a distanza di ben 3 anni. L’ultima gara di Mancini in nazionale risale infatti al 18 giugno 2023 in occasione di Olanda-Italia di Uefa Nations League con vittoria degli azzurri per 3 a 2. Ad andare a segno furono Dimarco, Frattesi e Chiesa. Il 13 agosto di quello stesso anno fu annunciato il suo addio all’Italia. Il bottino di Mancini in nazionale recita 61 gare condite da 37 vittorie, 15 pareggi e appena 9 sconfitte.

L’ex tecnico nerazzurro è stato tra l’altro l’ultimo allenatore a portare un trofeo nazionale nel nostro paese, grazie allo storico ed inaspettato successo agli Europei 2020. In quell’occasione i ragazzi di Mancini trionfarono in finale a Wembley contro la squadra padrona di casa, con un Donnarumma strepitoso ai calci di rigore.

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Il ritorno di Mancini in azzurro promette bene, seppur le insidie non mancheranno, infatti il tecnico debutterà con un calendario abbastanza ostico. La sua prima gara sarà Italia-Belgio, in programma il prossimo 25 settembre e valida per la fase a gironi di Nations League. Da lì seguiranno rispettivamente le sfida con Turchia (2 volte) e il match con la Francia del neo tecnico Zidane.

Tra settembre ed ottobre 2026, Mancini sarà costretto a scegliere e convocare sin da subito i leader del gruppo, per dare un segnale importante e lasciare alle spalle la delusione per la mancata partecipazione al Mondiale 2026.