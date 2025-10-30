PUBBLICITÀ
Oltre 1 kg di hashish nascosto nell’auto, arrestato giovane pusher a Barra

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni/Barra, con il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, in via Giambattista Vela, hanno controllato un’auto parcheggiata all’interno della quale, anche grazie al fiuto del cane antidroga, hanno rinvenuto, ben occultati, 11 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,1 di Kg.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno rintracciato il reale utilizzatore del veicolo, identificato per il 21enne, traendolo in arresto.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

