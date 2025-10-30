Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.
Oltre 1 kg di hashish nascosto nell’auto, arrestato giovane pusher a Barra
Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni/Barra, con il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, in via Giambattista Vela, hanno controllato un’auto parcheggiata all’interno della quale, anche grazie al fiuto del cane antidroga, hanno rinvenuto, ben occultati, 11 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,1 di Kg.
Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno rintracciato il reale utilizzatore del veicolo, identificato per il 21enne, traendolo in arresto.