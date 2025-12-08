Oltre 100 veicoli in sosta vietata e multe salate, blitz fuori al Maradona durante Napoli-Juve

PUBBLICITÀ

La Polizia Locale di Napoli ha intensificato le attività di controllo e vigilanza in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Juventus, tenutosi presso lo Stadio Diego Armando Maradona, al fine di garantire la sicurezza, l’ordine pubblico e contrastare la diffusione di reati e illeciti amministrativi nell’area perimetrale dell’impianto sportivo.

L’operazione, mirata alla prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti tipici di questi grandi eventi, ha portato a risultati significativi su più fronti.

Controlli del Codice della Strada e Rimozioni

Un focus particolare è stato dedicato alla disciplina della circolazione e della sosta. Gli Agenti della Polizia Locale hanno contestato ben 131 verbali per infrazioni al Codice della Strada. Inoltre, per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza dei pedoni, sono stati prelevati 115 veicoli che erano stati lasciati in divieto di sosta.

Contrasto al Fenomeno dei Parcheggiatori Abusivi

Il servizio ha colpito il fenomeno illecito dei parcheggiatori abusivi, particolarmente attivo durante gli eventi sportivi. A seguito dei controlli mirati, quattro soggetti sono stati verbalizzati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per l’esercizio abusivo e vessatorio dell’attività di parcheggiatore.

Interventi contro Illeciti Amministrativi e Commerciali

La Polizia Locale è intervenuta anche sul fronte del decoro urbano e del rispetto delle normative amministrative e commerciali:

– Sono state elevate sanzioni ai sensi dell’articolo 20 del Codice della Strada per occupazione abusiva di suolo pubblico.

– Sono state contestate violazioni relative al divieto di vendita di alcolici in vetro, come stabilito dall’Ordinanza Sindacale n. 15 del 01/08/25.

– Sono stati sanzionati illeciti inerenti la non corretta differenziazione dei rifiuti.

– Infine, sono state riscontrate violazioni per la somministrazione di alimenti e bevande in aree non autorizzate.