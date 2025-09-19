Oltre 40 pneumatici gettati nel bosco, denunciato 37enne di Ercolano

PUBBLICITÀ

I carabinieri forestali di Jesi hanno denunciato un uomo di 37 anni per aver abbandonato 41 pneumatici in un bosco urbano di Castelbellino. L’uomo, residente a Ercolano, in provincia di Napoli, rischia un’ammenda da mille a 10mila euro.

I militari, dopo aver scoperto l’abbandono e formalizzato una prima denuncia contro ignoti, hanno svolto approfondite indagini per trovare il responsabile, acquisendo testimonianze e filmati ricavati dal sistema comunale di videosorveglianza e analizzando dati estrapolati dal sistema gps posizionato sul presunto mezzo utilizzato.

PUBBLICITÀ

Le indagini hanno appurato che il furgone utilizzato per trasportare illecitamente gli pneumatici era stato noleggiato presso una società con sede a Pompei e utilizzato per il trasporto di cospicui quantitativi di pneumatici usati, ritirati principalmente presso vari gommisti dell’area partenopea, poi trasportati in provincia di Ancona presso una società di lavorazione delle gomme con sede in a Castelbellino, dove solo in parte sono stati commercializzati. I restanti rifiuti, privi di valore economico, sono stati invece abbandonati nell’area boschiva del comune di Castelbellino dove sono stati trovati dai carabinieri.

L’accusa è di abbandono di rifiuti secondo il codice dell’ambiente.