PUBBLICITÀ

Arriva la stangata in casa Juventus. Gli organi della Giustizia Sportiva hanno confermato ufficialmente la sanzione per i dirigenti bianconeri, a seguito di quanto accaduto nel match di San Siro.

Oltre il danno la beffa, Chiellini e Comolli inibiti dopo il caso Inter-Juve

Il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea ha disposto per Comolli un’inibizione fino al 31 marzo, il tutto accompagnato da un’ammenda di ben 15 mila euro. Per Chiellini invece, lo stop sarà sino al prossimo 27 febbraio.

PUBBLICITÀ

Mastrandrea, nel comunicato ufficiale afferma: “Comolli al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi ha assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all’intervento dell’allenatore della società Juventus e di altri tesserati e collaboratori. Ha inoltre proferito espressioni gravemente insultanti verso il direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zone antistante lo spogliatoio dell’arbitro”.

Non viene risparmiato Chiellini, del quale si afferma: “Ha contestato in modo concitato ed irriguardoso, l’operato del direttore di gara, reiterando tale comportamento. Ha rivolto inoltre critiche offensive indirizzate agli ufficiali di gara. Infrazione quest’ultima rilevata da un assistente”. La pena per l’ex Capitano della Juventus è leggermente meno grave.

Le polemiche a seguito dell’espulsione di Kalulu

A far infuriare la Juventus è stata l’espulsione di Kalulu al 42esimo di gioco per doppio cartellino giallo. Il centrale francese, già ammonito intorno alla mezz’ora è stato espulso per un presunto fallo sul difensore dell‘Inter Bastoni, che nella caduta accentua il tutto. Dalle immagini in diretta però è parso subito chiaro che non c’era alcun fallo, ma il protocollo VAR, non prevede che quest’ultimo possa intervenire in caso di doppio giallo, ma bensì soltanto per rosso diretto.

Nel post gara, con l’Inter vittoriosa grazie ad un gol di Zielinski al 90esimo minuto, si sono presentati ai microfoni, i dirigenti della Juventus: Chiellini e Comolli, protestando a gran voce per quanto accaduto.