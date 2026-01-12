Espulso con l’Inter, ipotesi stangata per Conte: quante giornate di squalifica rischia

PUBBLICITÀ

Dopo il pareggio tra Inter e Napoli, il focus si sposta ora su Antonio Conte e sulle possibili conseguenze disciplinari dell’espulsione rimediata nel finale di gara. Secondo le prime anticipazioni riportate dai media sportivi, tra cui Il Mattino e diverse cronache del match, il tecnico azzurro rischia una squalifica di circa due giornate.

L’episodio che ha portato al cartellino rosso è nato dalle proteste veementi di Conte nei confronti della direzione arbitrale. Un comportamento che, come da prassi, verrà ora valutato attentamente dal Giudice Sportivo, chiamato a esaminare nel dettaglio il referto dell’arbitro.

