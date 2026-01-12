PUBBLICITÀ
HomeSportEspulso con l’Inter, ipotesi stangata per Conte: quante giornate di squalifica rischia
Sport

Espulso con l’Inter, ipotesi stangata per Conte: quante giornate di squalifica rischia

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Dopo il pareggio tra Inter e Napoli, il focus si sposta ora su Antonio Conte e sulle possibili conseguenze disciplinari dell’espulsione rimediata nel finale di gara. Secondo le prime anticipazioni riportate dai media sportivi, tra cui Il Mattino e diverse cronache del match, il tecnico azzurro rischia una squalifica di circa due giornate.

L’episodio che ha portato al cartellino rosso è nato dalle proteste veementi di Conte nei confronti della direzione arbitrale. Un comportamento che, come da prassi, verrà ora valutato attentamente dal Giudice Sportivo, chiamato a esaminare nel dettaglio il referto dell’arbitro.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati