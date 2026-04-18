Oltre mezza tonnellata di droga nel camion al porto di Napoli, arrestati i ‘narcos’

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Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia Napoli Stella con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Nel corso di una perlustrazione nell’area adiacente all’ingresso del porto di Napoli, i militari hanno notato un camion parcheggiato con a bordo due persone.

Oltre mezza tonnellata di droga nel camion al porto di Napoli, arrestati i pusher

Alla richiesta di identificazione, il conducente, un 54enne spagnolo incensurato, ha abbassato il finestrino insieme al passeggero, Abdelali Amraoui, un 38enne marocchino già noto alle forze dell’ordine.

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L’atteggiamento dei due ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di procedere a un controllo approfondito del mezzo. Durante la perquisizione del vano di carico, l’ispezione dei pannelli interni ha permesso di individuare un doppiofondo. All’interno del camion sono stati rinvenuti e sequestrati 566 chili di hashish, oltre a 78mila euro in contanti.

Le verifiche sono state estese anche all’abitazione del 38enne a Frignano, dove i militari hanno rinvenuto ulteriori 27 chili di hashish e circa 3 chili di cocaina.

Il 54enne spagnolo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è stato condotto in carcere in attesa di giudizio. Il 38enne marocchino è stato arrestato con le stesse accuse, oltre a quelle di violenza e lesioni. Proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.