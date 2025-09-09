Due killer e un complice, i ruoli nell’omicidio di Alfonso Cesarano

PUBBLICITÀ

Sono tre le persone ritenute coinvolte nell’omicidio del 34enne Alfonso Cesarano, il pastaio di Gragnano ucciso a colpi di pistola lo scorso 29 agosto. Sono state sottoposte a fermo dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata al termine di indagini coordinate dalla Dda di Napoli.

A Cesarano, che era ai domiciliari per tentato omicidio, erano stati concessi dei permessi per lavorare in pastificio ed è stato sorpreso dai killer mentre rientrava a casa. Ai tre gli inquirenti contestano i reati di omicidio aggravato dal metodo mafioso. L’agguato è scattato in via Cappella della guardia, a Gragnano, dove i sicari, due in sella a uno scooter, sono entrati in azione sparando a raffica e uccidendo Cesarano e anche il suo cane. Il provvedimento precautelare che è ora in attesa del vaglio del gip, riguarda anche un complice dei due presunti autori dell’omicidio.

