Omicidio dell’ispettore a Melito, il Gip non convalida il fermo di Marchese

Nuovi sviluppi sull’omicidio dell’ispettore Ciro Luongo avvenuto a Melito. Stamattina l’avvocato Alessandra Paolone, legale di Roberto Marchese, dopo l’udienza di questa mattina al carcere di Poggioreale ha dichiarato: “Il ragazzo è distrutto. È pentito, dispiaciuto e a pezzi per l’accaduto”. Intanto il Gip di Napoli ha deciso di non convalidare il fermo richiesto dal pubblico ministero ma il ragazzo resta in carcere come misura cautelare.

La confessione del 23enne sull’omicidio a Melito

Roberto Marchese ha confessato l’omicidio di Ciro Luongo: era stato fermato dalla squadra mobile di Napoli due ore dopo il delitto a casa del padre. Il 23enne è accusato di aver accoltellato e ucciso il vice ispettore di polizia, lunedì sera a Melito, al culmine di una lite in casa,

La madre di Marchese, compagna della vittima, e il fratellastro minorenne, figlio della coppia, avevano assistito alla lite e alle alle coltellate sferrate con una lama lunga oltre 17 centimetri e avevano raccontato l’accaduto agli inquirenti. Il litigio, come emerso dalle ricostruzioni investigative, sarebbe nato a causa di un pappagallo scappato attraverso una finestra lasciata aperta.

Il ragazzo ha capito la gravità del fatto ed ha ammesso le sue responsabilità ma ci sono elementi importanti sulla dinamica ancora da approfondire e da chiarire“, osserva l’avvocato Alessandra Paolone, la legale dell’assassino.

Omicidio dell’ispettore a Melito, il giovane aggressore ha confessato

