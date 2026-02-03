Omicidio di Ilenia Musella, ipotesi lite familiare finita in tragedia: è caccia ad un parente

PUBBLICITÀ

Tragedia nel pomeriggio a Napoli. Ilenia Musella, 22 anni, residente nella zona del Parco Conocal di Ponticelli, è deceduta presso l’ospedale Villa Betania dopo essere giunta al pronto soccorso con una grave ferita da arma da taglio alla schiena. Secondo quanto si apprende, la giovane sarebbe stata trasportata in ospedale a bordo di un’autovettura privata, nel disperato tentativo di salvarle la vita, rivelatosi purtroppo inutile a causa della gravità della lesione riportata. La 22enne era munita di documenti e all’arrivo al pronto soccorso, in condizioni critiche, è scattata immediatamente la segnalazione alle forze dell’ordine. Nonostante i tentativi dei sanitari, per la ragazza non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto poco dopo il ricovero.

Tra le piste al vaglio degli investigatori c’è quella di una lite degenerata in violenza. Al momento, tuttavia, nessuna ipotesi è esclusa. Dal tipo di lacerazione, gli inquirenti ipotizzano che la ferita sia stata provocata da un grosso coltello da cucina. Dalle indiscrezioni raccolte tra le numerose persone che hanno accompagnato la giovane in ospedale, il tragico epilogo potrebbe essere stato causato da un litigio.

Indagini sulla morte di Ilenia Musella

Davanti all’ospedale Villa Betania, nelle ore successive, si sono radunati amici e parenti della vittima. La Polizia di Stato è fuori alla struttura sanitaria per evitare tensioni e garantire l’ordine pubblico.

Le indagini sulla morte della giovane sono in pieno corso. Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I sospetti, al momento, ricadrebbero su un parente stretto della vittima, attualmente irreperibile: sarebbe scattata una vera e propria caccia all’uomo in tutto il quartiere.

La salma di Ilenia Musella è sotto sequestro su disposizione della magistratura per consentire l’esecuzione dell’autopsia, che dovrà chiarire con precisione le cause del decesso e fornire ulteriori elementi utili alle indagini. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

Le parole del Prefetto

«È una situazione grave, è una tragedia. Io sono certo che sia la magistratura che le forze di polizia stanno già agendo e dobbiamo affidarci sempre con fiducia sia alla magistratura che alle forze di polizia», ha dichiarato il prefetto di Napoli all’uscita del vertice convocato nel pomeriggio a Santa Maria la Carità, commentando la notizia.