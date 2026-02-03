PUBBLICITÀ
Muore dopo la lite a Ponticelli, i sospetti sul fratello di Ylenia Musella

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Ultima modifica:
Muore dopo la lite a Ponticelli, i sospetti sul fratello di Ylenia Musella
Una lite con il fratello sarebbe degenerata in strada dove la polizia ha trovato alcune tracce di sangue. Sono questi i primi dettagli emersi dopo la morte di Ylenia Musella. La 22enne è deceduta all’ospedale Villa Betania dopo essere arrivata al pronto soccorso con una grave ferita da provocata da una coltella alla schiena. La 22enne sarebbe stata trasportata alla clinica a bordo di un’automobile.

Filmata l’auto del fratello di Ylenia Musella

All’arrivo della giovane, in condizioni critiche, è scattata immediatamente la segnalazione alle forze dell’ordine. Così gli agenti si sono impegnati nella cerca dell’assassino della ragazza che abitava nella zona del Parco Conocal. Dunque sono al lavoro gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che indagano sulla grave aggressione. L’auto del fratello di Ylenia Musella avrebbe fatto perdere le tracce subito dopo il delitto, ma la sua vettura è stata filmata dall’impianto di videosorveglianza di Villa Betania.

