Omicidio di Pasquale Nappo a Boscoreale, l’avvocato dei due giovani: “Hanno reagito ad un’aggressione”

Avrebbero reagito a un’aggressione in strada sparando “alla cieca” per poi “allontanarsi dal luogo dei fatti senza rendersi conto delle conseguenze dell’accaduto. Solo in mattinata, appresa la notizia del decesso della vittima, decidevano di costituirsi spontaneamente”.

E’ quanto rende noto, in un comunicato, l’avvocato Mauro Porcelli, legale dei due giovani costituitisi dai carabinieri ai quali hanno confessato di essere coloro che ieri, a Boscoreale, in provincia di Napoli, hanno esploso i colpi di pistola uno dei quali ha provocato la morte in ospedale del 18enne Pasquale Nappo.

“Nella mattinata odierna – dice l’avvocato Porcelli – si sono presentati spontaneamente alle Autorità i due presunti responsabili dell’evento, Giuseppe Esposito e Antonio Abbruzzese. I due giovani, solo nella giornata di ieri, hanno appreso l’esito della loro condotta e, resisi conto della gravità del fatto, hanno deciso autonomamente di costituirsi. Sono stati accompagnati dai Carabinieri dal loro legale, Avv. Mauro Porcelli, e hanno fornito una prima ricostruzione dettagliata di quanto avvenuto nella notte dei fatti”.

“Secondo quanto emerso – si legge nella nota – l’episodio trae origine da una lite che aveva visti coinvolti entrambi gli indagati: Abbruzzese era stato destinatario di pesanti minacce, mentre Esposito era stato aggredito fisicamente da un gruppo di giovani del posto, che mal tolleravano la loro presenza in quella piazza. A seguito della violenta aggressione subita, i due giovani si determinavano a compiere un gesto dimostrativo, tornando sul luogo a bordo di un motociclo. Giunti in piazza, i due si sarebbero trovati di fronte a un blocco stradale formato da alcune automobili e da più persone. Ne seguiva una successiva aggressione in danno ai due giovani, in reazione alla quale, sarebbero stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco in modo non mirato, alla “cieca”.

“I due giovani si allontanavano dal luogo dei fatti senza rendersi conto delle conseguenze dell’accaduto – c’è ancora scritto nella nota – e solo in mattinata, appresa la notizia del decesso della vittima, decidevano di costituirsi spontaneamente. Le Autorità competenti stanno proseguendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare ogni responsabilità”.