Omicidio di Dori, spunta il video della sparatoria: fermati mamma e figlio

Omicidio di Dori, spunta il video della sparatoria: fermati mamma e figlio.
Omicidio di Dori, spunta il video della sparatoria: fermati mamma e figlio.
I carabinieri hanno fermato la madre 59enne e il figlio 16enne di Dolores Dori, la 44enne di origini vicentine uccisa a Lonato del Garda. La madre e la donna, presente il ragazzo che avrebbe ripreso la scena con il proprio telefonino. Inoltre si sarebbero recati in auto nel campo nomadi di Lonato e avrebbero sparato all’indirizzo di alcune persone. Tra queste l’uomo che a sua volta avrebbe risposto al fuoco ferendo con tre colpi di pistola la 44enne, poi scaricata da una vettura davanti all’ospedale di Desenzano, dove è morta.

I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura Ordinaria e per i Minorenni di Brescia: il figlio di Dolores Dori e la madre sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di tentato omicidio pluri-aggravato (in quanto commesso con armi e a seguito di premeditazione), detenzione illegale e porto abusivo di armi, minacce.

Dai video sul telefonino è emerso che tutto è partito da una lite tra le famiglie sinti per questioni sentimentali. Il 16enne aveva preso parte alla sparatoria del 2 ottobre, riprendendo con lo smartphone la scena. Così i carabinieri hanno ricostruito la dinamica.

