PUBBLICITÀ
HomeCronacaOmicidio Salomone, parla il 15enne: "Non volevo uccidere Marco"
CronacaCronaca localePrimo Piano

Omicidio Salomone, parla il 15enne: “Non volevo uccidere Marco”

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
Omicidio Salomone, parla il 15enne:
Francesco Pio Salomone
PUBBLICITÀ

Non volevo ucciderlo, non era mia intenzione ammazzare Marco”. È un fiume in piena di lacrime e disperazione il 15enne costituitosi nei giorni scorsi per l’omicidio di Marco Pio Salomone. Questa la sua confessione dinnanzi al Tribunale per i minori di Napoli con un ‘giallo’ legato ai reali motivi del raid e su chi fosse l’obiettivo dell’agguato. Assistito dall’avvocato Beatrice Salegna il giovane ha pianto, dicendosi pentito ma per il momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sul retroscena che ha portato alla morte del 19enne in via Generale Francesco Pinto.

Nel corso dell’udienza il ragazzo avrebbe riferito di una lite scoppiata pochi giorni prima con Marco Pio Salomone ma dalla Procura per il l’omento non è trapelato nulla anche perché su Instagram e a Tik Tok è iniziato un tam tam di messaggi con minacce rivolti al giovane e alla sua famiglia. I magistrati non vogliono esacerbare un quadro già carico di tensione e capire se vi siano altre persone coinvolte in una vicenda dai contorni ancora tutti da definire.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati